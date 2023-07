Pubblicità

La Polizia ha individuato e denunciato il giovane resosi responsabile dell’accoltellamento dello scorso fine settimana a Mollarella nel corso del quale un altro giovane licatese è rimasto gravemente ferito. Per il denunciato è scattata l’iscrizione nel registro degli indagati per il reato di tentato omicidio. Come noto, al giovane ferito è stata asportata la milza dopo un delicato intervento chirurgico all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.