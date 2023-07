Pubblicità

Emergono dettagli sull’accoltellamento di un giovane licatese avvenuto la notte scorsa.

Il paziente ferito è arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso accoltellato da 3 colpi di fendente (a quanto pare un coltello) che hanno lesionato la milza e un polmone. In prima mattinata il ferito è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure del caso, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita ma dovrà sottoporsi a una lunga convalescenza.

Sul caso stanno indagando gli agenti del Commissariato di Polizia che avrebbero già individuato il responsabile, anche lui giovanissimo.