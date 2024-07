Pubblicità

Ci sarebbero forti dissidi familiari dietro un accoltellamento tra fratelli a Palma di Montechiaro. I fatti sono avvenuti in via Germania, periferia della città. Sul posto un equipaggio dei Carabinieri e un’ambulanza del 118 in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. I colpi di fendente inferti sarebbero stati diversi e il ferito è stato trasferito in ospedale dove è attualmente sottoposto alle cure del personale medico in servizio.