Pubblicità

La pavimentazione stradale del tratto finale di via Palma, proprio all’ingresso dalla Strada Statale 115 è in pessime condizioni. Gli avvallamenti rappresentano un evidente pericolo per la circolazione automobilistica ma ancora di più per i ciclomotori. Incappare in una delle buche nell’asfalto, magari in velocità e in condizione di scarsa visibilità, potrebbe creare gravi pregiudiziali per chi è alla guida di un mezzo a due ruote. Le segnalazioni si sprecano e moltissimi automobilisti hanno già avuto danni vari. Il tutto è aggravato dalla pioggia che di fatto finisce per nascondere le lesioni nella pavimentazione stradale trasformando il tracciato in una trappola.

La situazione si protrae ormai da diversi mesi e l’esasperazione di automobilisti, residenti e dei tanti esercenti della zona è cresciuta notevolmente. Finora i tentativi di porre un rimedio in via Palma sono tutti falliti con il problema che si è presto ripresentato tale e quale. Siamo alle porte della cosiddetta zona industriale e pertanto si tratta di un tracciato battuto quotidianamente da decine e decine di veicoli. Oltre che essere uno snodo di fondamentale importanza per raggiungere la città o la Strada Statale 115. L’insidia stradale è spesso riscontrabile solo quando si arriva a ridosso e pertanto aumenta il rischio di un impatto.