Accessi scolastici, un’interrogazione è stata presentata dal gruppo Restart-M5S.

“I sottoscritti Daniele Cammilleri, Viviana Dainotto, Eusebio Vicari, Elisa Cigna e Fabio Amato, nella qualità di consiglieri del gruppo Restart – 5 Stelle del Comune di Licata,

premesso che:

La sicurezza stradale nei pressi degli edifici scolastici è di fondamentale importanza, soprattutto durante gli orari di entrata e uscita degli alunni;

la confusione di automobili e motocicli che si avverte nei momenti di entrata e uscita degli alunni dalla scuola risulta chiaramente percepibile sin dall’inizio del nuovo anno scolastico;

la presenza di vigili urbani può aiutare a garantire un ordinato afflusso e deflusso del traffico, a prevenire infrazioni al codice della strada, e ad evitare situazioni di pericolo per i pedoni, in particolare per i bambini;

considerato che:

tante scuole si affacciano su strade notoriamente trafficate;

le famiglie degli studenti hanno segnalato difficoltà e pericoli legati alla gestione del traffico nei pressi delle scuole, in assenza di personale addetto alla sicurezza allo stato, non risulta garantito alcun servizio di vigilanza e di regolamentazione del traffico in prossimità dei punti di ingresso e di uscita dalle scuole durante gli orari di inizio e fine delle lezioni;

Si chiede di sapere se è intenzione del Sindaco e dell’assessore al ramo attivare il predetto servizio di vigilanza, in che tempi e con quali modalità; è intenzione del Sindaco e dell’assessore al ramo istituire un tavolo tecnico che coinvolga le associazioni di volontariato per valutare concrete modalità di ausilio al corpo di Polizia Municipale come già succede in alcuni comuni d’Italia; è intenzione del Sindaco e dell’assessore al ramo avviare processi di partecipazione diffusa che possano attuare concrete modalità di ausilio al servizio in gestione sulla scorta di iniziative civiche già avviate in passato in via sperimentale da precedenti amministrazioni comunali tra cui, in via esemplificativa, quella denominata “Nonno felice”.