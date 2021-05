Casi di positività a Covid 19 sono stati accertati all’asilo Olimpia di via Castello. Il plesso fa parte del comprensivo Marconi. La scuola ha già avviato le procedure previste dal protocollo. Tra i contagiati ci sarebbe anche un’insegnante. Finora l’Olimpia non era mai stata interessata da positività.

Licata torna sopra quota 200 positivi – Covid 19, aggiornamento circa la situazione locale alla data del 15/05/2021

“L’Asp di Agrigento – fa sapere la Municipale – ci ha fornito conferma di 1 guarigione e 13 nuovi casi di contagio, per cui il numero dei Soggetti attualmente in isolamento in quanto positivi sale a 202”.