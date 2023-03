Pubblicità

Una vasta operazione di contrasto ai reati in materia di abusivismo commerciale e contraffazione di Marchi e’ stata espletata nella giornata odierna da personale della Guardia di Finanza su coordinamento del Comando provinciale. Sono stati eseguiti controlli di massa per contrastare diversi reati, sia in centro che in periferia. In particolare è stato completamente sgomberato il mercatino della frutta ubicato nella piazzetta adiacente all’ufficio postale di Piazza Linares. Decine i sequestri e le sanzioni operate dalle Fiamme Gialle il cui dispiegamento sul territorio licatese è risultato notevole.