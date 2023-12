Pubblicità

Il telegiornale di giovedì 21 dicembre di Lanterna Tv.

In scaletta.

VIOLENZE DOMESTICHE E MALTRATTAMENTI, CODICE ROSSO PER DONNA STRANIERA

IL BILANCIO DEL PREFETTO DI AGRIGENTO ROMANO

DALL’ORDINE DEI MEDICI APPELLO PER SALVAGUARDARE LA SALUTE DEI CITTADINI

DOMANI SERA IN PIAZZA ELENA JUST MADNESS BAND IN CONCERTO

LICATA CALCIO, ROMANO: “SOSTA CHE CI FA BENE. CI SONO DIFFICOLTÀ DI ORGANICO”