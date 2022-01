Pubblicità

Gli agricoltori licatesi ribadiscono l’assoluta necessità di avere una struttura funzionale alle esigenze del comparto. Urge aprire il nuovo mercato ortofrutticolo per dare linfa al settore produttivo. “Il 95% e più degli agricoltori licatesi commercializza tramite magazzini privati oppure in altri mercati soprattutto quello di Vittoria. Non per scelta ma per costrizione – è uno dei post che abbiamo raccolto da parte di un gruppo di addetti ai lavori – il mercato di Licata è, potremmo dire, più adatto ad hobbisti ed agricoltori in pensione che a produttori professionisti. E non è normale in una città dove l’agricoltura rappresenta un’eccellenza e dove l’agricoltura genera gran parte del Pil locale. L’apertura del nuovo mercato sarebbe un’occasione buona per cambiare lo stato delle cose. L’aspetto più interessante dell’operazione nuovo mercato – continuano gli agricoltori – era e dovrebbe ancora esser questa. Basterebbe puntare seriamente sul commercializzare i prodotti che i magazzini locali non commercializzano (patate, piselli, cavoli, fave, fagioli, lattuga e via discorrendo) non solo a livello locale ma regionale/nazionale”. Quindi un raffronto con l’attuale struttura di via Giarretta. “La nuova struttura c’è, così come la vecchia: piccola, fatiscente, sporca, roba da terzo mondo. Abbiamo pubblicato un video sul vecchio mercato e sono arrivati svariati messaggi di addetti ai lavori increduli davanti a certe immagini. L’attuale amministrazione non fa di certo una bella figura nel tener aperta questa struttura e nel non aprire la nuova – concludono – Ma, ancor di più, fa pessima figura nel non saper cogliere questa grande opportunità non solo per gli agricoltori ma per la città di Licata”. L’ortomercato di via Torregrossa continua a rimanere inspiegabilmente chiuso. Abbiamo chiesto lumi all’amministrazione comunale ma, ad oggi, non abbiamo ricevuto alcuna risposta ai nostri quesiti e soprattutto a quelli di un comparto che reclama una struttura migliore e più moderna.