Il report quotidiano diffuso dall’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento in materia di contagio da Covid 19 non lascia spazio all’ottimismo. Secondo quanto comunicato dall’Asp, i casi di positività a Licata hanno superato quota 100. Sono infatti 104 i pazienti in trattamento sanitario domiciliare. Dopo Agrigento (201) e Ravanusa (130), Licata è la città con il maggior numero di unità contagiate.