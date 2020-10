Contrasto all’abbandono selvaggio da parte del comando di Polizia Municipale. Gli agenti guidati da Giovanna Incorvaia hanno sanzionato con una multa da 600 euro un uomo sorpreso ad abbandonare un vecchio televisore in via Dalla Chiesa, in pieno centro. L’uomo – proveniente da un Comune dell’hinterland – è stato colto in flagrante e abbandonare il vecchio televisore gli costerà più del nuovo.