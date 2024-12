Ieri sera, presso il teatro Re Grillo di Licata, si è tenuto l’evento culturale “A teatro con filosofia”, ideato da Angelo Agnello, che ha visto come protagonisti non solo la filosofia, ma, anche, il dibattito su come varie discipline come la sociologia, la storia, la letteratura, e la psicologia, possano trovare la loro matrice nel pensiero filosofico. A rendere di un certo spessore la seratamoderata da: Angelo Agnello, Vanessa Casali, Giuseppe Cellura e Roberta Schembri, ha visto come ospiti: Prof. Francesco Pira, Prof. Marco Trainito, Dott.ssa Alessandra Iozza, Dott. Ignazio Cammilleri, Prof. Cettina Callea, Prof. Marika Consagra, Angelo Augusto e Mariapia De Caro.

L’aspetto più rilevante del dibattito è stato aver dimostrato, che a prescindere dal fatto che la filosofia sia la madre di tutte le scienze, ciò che rende ogni disciplina unica e determinante per il percorso evolutivo di ciascun essere, è l interdisciplinarietà, la possibilità di far riferimento ai diversi contesti sociali e personali, affinché ognuno di noi possa sperimentare la propria autenticità.

“ A teatro con filosofia”, ha ,inoltre, il grande merito di aver riportato il teatro alla sua veste originaria, e cioè luogo di dibattito, di confronto, un’agorà ,dove ciascun ospite, ha messo in campo la propria professionalità e il proprio sapere, rispetto a dei temi di una certa portata, che hanno stimolato il senso critico di ciascun ospite.

Non si può non sottolineare come a dare un certo rilievo all’ evento, non sia stato solo vedere la platea del teatro piena, ma ,che la maggior parte del pubblico, che tra l’altro mostrava il proprio consenso con degli applausi che scandivano i momenti più salienti della serata, fosse rappresentato da giovani, quasi a dimostrare che la formazione, la cultura, il mettersi in discussione, faccia ancora parte del loro percorso evolutivo e personale.

E’ doveroso un ringraziamento all’assessore Salvo D’addeo,innanzitutto per il sostegno, la fiducia e la disponibilità rispetto a tutti gli eventi culturali, soprattutto se proposti da giovani e, per aver portato i saluti dell’Amministrazione Comunale, sempre in prima linea per supportare tutte quelle iniziative che rendono il nostro paese una comunità di cui andare fieri.

Un plauso va anche a Daniele Bonaccorsi, per aver condiviso con il pubblico la sua bravura e la sua versatilità, che hanno allietato e arricchito, alcuni momenti della serata.