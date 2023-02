Pubblicità

Ieri 19 febbraio 2023 presso il Santuario dell’Addolorata si è celebrata la funzione in memoria delle vittime della Seagull, il mercantile affondato davanti alla nostra costa il 17 febbraio del 1974, portando con sé 29 uomini di equipaggio e la moglie del capitano. Nella suggestiva chiesetta di Sant’Agostino il parroco Stefano Principato ha celebrato una santa messa in suffragio di quelle vittime e di tutte le vittime del mare sottolineando come sia importante non solo ricordare, ma fare memoria affinché le future generazioni mantengano in vita il significato profondo di questi eventi e di ciò che hanno prodotto.

Da tantissimi anni la confraternita di Maria SS Addolorata, ha ereditato dal comitato Seagull il compito di portare avanti tale ricorrenza che si termina con la sistemazione di una corona di allora nel monumento presente sul sacrato della chiesa.

Presenti alla celebrazione i governatori delle confraternite, i rappresentanti della capitaneria di porto di Licata, dell’associazione nazionale carabinieri in congedo, dell’ Ass. Marinai d’Italia sezione di Porto Empedocle, delle Crocerossine, dell’associazione Pro Sant’Angelo e tanti operatori del mare.