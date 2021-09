Pubblicità

Ennesimo importante traguardo: Palma di Montechiaro ottiene il finanziamento di 700.000 euro per lo Stadio Comunale!

Obiettivo straordinario raggiunto con il finanziamento di 700.000 euro per la ristrutturazione dello Stadio Comunale, grazie al bando Sport e Periferie del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Palma di Montechiaro è uno dei soli 5 Comuni della Provincia che hanno ricevuto questo importante finanziamento.

Dopo 16 anni, lo stadio potrà ritornare al suo splendore per la gioia di diversi sportivi.

Uno degli interventi sarà quello di ridare allo stadio la sua splendida tribuna coperta che negli ultimi interventi fatti era stata lasciata in uno stato di totale abbandono.

Sarà rifatto il manto erboso, che oggi si presenta molto usurato, altro intervento sarà quello di dotare lo stadio di un impianto di video sorveglianza.

Alla luce di tutto questo la nostra comunità potrà avvalersi finalmente di una struttura che sarà punto di aggregazione e di socializzazione per i nostri concittadini che potranno praticare lo sport in un ambiente del tutto rinnovato.

Il Sindaco Stefano Castellino ringrazia il Consigliere Comunale Massimo Amato per la preziosa collaborazione sulle tematiche riguardanti lo Sport ed in particolare in questo importante progetto.

Il Sindaco ringrazia altresì gli Uffici Comunali, i Collaboratori del Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, per questo ennesimo importante traguardo .