Palma di Montechiaro è uno dei sei comuni della provincia agrigentina inseriti nella graduatoria definitiva per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. La Regione siciliana ha concesso una somma di 45mila euro.

“Un altro successo per il comune che amministro – dice il sindaco Stefano Castellino – Grazie ancora al Governo della Regione Siciliana presieduto da Nello Musumeci ed all’Assessore Toto Cordaro, per essere sempre vicini alle esigenze del nostro territorio e di quello siciliano. È stata già fatta una seduta pubblica sul Pug, presieduta dall’Assessore Urbanistica Salvatore Castronovo, alla quale hanno partecipato anche molti tecnici e professionisti. Adesso procediamo con la redazione del piano, che sará uno strumento urbanistico essenziale e fondamentale per il futuro di Palma. Un grazie anche all’Ufficio Tecnico Settore Urbanistica guidato da Filippo Incorvaia per il lavoro prezioso svolto”.