Il dottore Alaimo ha scritto al Prefetto di Agrigento per denunciare la situazione disastrosa di contrada Cannavecchia, all’incrocio con Monserrato dove ormai da settimane stazionano montagne di spazzatura. Ecco il testo.

Scrivo a Sua Eccellenza per metterla al corrente di una situazione ormai divenuta insostenibile che coninvolge una tra le più belle contrade residenziali della città di Licata e della provincia. Si tratta di contrada Lavanghe Monserrato zona nella quale il sottoscritto risiede, la quale da oltre 10 giorni è sommersa da cumuli di immondizia che nelle ultime ore hanno anche ristretto la carreggiata della strada principale di accesso alla zona con enormi rischi per la circolazione. Ogni giorno l immondizia aumenta a dismisura producendo uno sgradevolissimo odore ma soprattutto producendo una quantità di insetti che rendono persino l’aria irrespirabile. I topi ormai la fanno da padroni. Le scrivo in qualità di cittadino ma soprattutto in qualità di medico preoccupatissimo che anche con l’approssimarsi del caldo tale situazione diventi

rischiosissima per la salute degli abitanti della contrada. Nonostante le rimostranze niente è cambiato, per cui mi rivolgo a Lei chiedendole un autorevole intervento.

Dr Giuseppe Alaimo