Altro importante riconoscimento per l’imprenditore italo-bulgaro Marcello Giavarini. La consegna in una bella serata organizzata ad Agrigento.

“Con grande soddisfazione ho ricevuto il premio Sikelè.

È un onore per me essere stato premiato in qualità di agrigentino che si è distinto nel mondo per meriti imprenditoriali – le parole di Marcello Giavarini – Non farò mai mancare il mio supporto ad Agrigento per far si che si possa eccellere tutti insieme. Grazie a tutti per la stima e l’affetto ricevuto”.