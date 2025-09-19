Un gruppo di genitori di bambini e ragazzi appassionati di pallacanestro ha deciso di mettersi insieme e di costituire una nuova Associazione Sportiva Dilettantistica con un obiettivo chiaro: far rinascere il basket a Licata.

Recentemente, per varie vicissitudini, le associazioni che avevano promosso questo sport in città hanno interrotto le attività, e per tale motivo tanti giovani atleti sono impossibilitati a praticare la disciplina che amano.

Oggi annunciamo con entusiasmo che il basket a Licata non si fermerà: stiamo lavorando con impegno per avviare un nuovo percorso che possa garantire ai nostri figli – e a tutti i bambini e ragazzi del territorio – la possibilità di crescere nello sport, nel divertimento e nei valori della pallacanestro.

Nei prossimi giorni comunicheremo tutte le informazioni utili sulle attività, i corsi e le modalità di adesione. Invitiamo quindi i ragazzi e le famiglie interessate a pazientare ancora un po’: stiamo arrivando!

Un sincero ringraziamento va a tutte le associazioni che, fino ad oggi, hanno portato avanti con passione la cultura del basket a Licata, dando la possibilità a tanti giovani di scendere in campo e di vivere emozioni indimenticabili.

Con questo nuovo progetto vogliamo raccogliere quell’eredità e guardare avanti con rinnovato entusiasmo, convinti che il basket possa tornare a essere un punto di riferimento sportivo e sociale per la nostra città.

Il gruppo dei genitori fondatori