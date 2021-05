Il primo Matrimonio in diretta streaming a Licata, le nozze trasmesse online per consentire di essere “presente” a chiunque

Sposarsi in piena pandemia potrebbe valere doppio. Lo sanno bene Sammy e Rosy che si sono lasciati guidare dai loro sentimenti e, nonostante tutto, superando ogni ostacolo coroneranno il loro sogno d’amore. Amore che neanche i Dpcm sono riusciti a scalfire e che la tecnologia ha assistito: sarà il primo Matrimonio in diretta streaming celebrato a Licata.

Nonostante tanti matrimoni siano stati rimandati a data da destinarsi a causa delle restrizioni anti contagio da Coronavirus, c’è anche chi va controcorrente e ha deciso, rispettando ovviamente quanto previsto dall’ultimo Dpcm, di celebrare ugualmente in chiesa le nozze nella data fissata, anche se in piena emergenza sanitaria nazionale. Ma, per non rinunciare a condividere il giorno più bello con amici e parenti che altrimenti non sarebbero potuti entrare in chiesa per non superare il limite delle persone previste dal decreto, si è deciso di farlo anche in diretta streaming su internet, e trasmettere il fatidico sì su Youtube e Facebook.

Il matrimonio tra Sammy e Rosy si terrà oggi Giovedì 6 Maggio alle ore 11:00 presso la Chiesa Santa Maria La Vetere di Licata. Gli accessi, come siamo ormai abituati, saranno limitati, ma la cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sui canali Youtube e Facebook di Matrimonilive.com per consentire di essere “presente” a chiunque voglia.

Un rito che riscalda i cuori di emozioni in un’epoca in cui ansie e paure sono molto più diffuse dei buoni sentimenti, in un momento così difficile è un messaggio di positività e speranza.