Il gruppo folk “A Lanterna” quest’anno parteciperà al 49° “Songs of the mountains” international folklore festival a Sibiu in Romania.

Città di circa 170.000 abitanti, nel cuore della Transilvania.

Festival Cioff (“Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels”).

Questi i Gruppi partecipanti provenienti da diverse parti d’Europa e Sud America: Messico, Argentina, Macedonia, Bulgaria, Grecia, Cipro e diversi gruppi rumeni.

“Siamo Onorati di rappresentare Licata e la Sicilia a questo prestigioso festival internazionale del folklore – fanno sapere dall’associazione A Lanterna – Il corpo di ballo, che indossa colorati abiti che rispecchiano fedelmente quelli di fine 800 del secolo scorso, porta in scena momenti di vita quotidiana e del lavoro nei campi e nel mare ballando i balli tipici siciliani quali la tarantella, la mazurka e la controdanza, suonate dai nostri maestri musicisti con i tradizionali strumenti popolari. Il gruppo folk A Lanterna nei suoi 35 anni di vita ha partecipato a tantissimi festival internazionali del folklore in quasi tutte le nazioni d’Europa e questa è la terza volta che torniamo in Romania essendo stati nel 1993 a Zalau e nel 2018 a Tulcea”.