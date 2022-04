Pubblicità

Giornata di gran lavoro per i Vigili del Fuoco di corso Argentina. Oltre ai tanti roghi di cassonetti della spazzatura, i pompieri sono stati impegnati anche nello spegnimento di un incendio sviluppatosi a ridosso delle palme all’esterno della Compagnia Carabinieri e poste vicino il monumento in onore del partigiano Saverino in Piazza della Vittoria.

Gli stessi Carabinieri stanno indagando per risalire alle cause.