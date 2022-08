Pubblicità

L’equipe medica di Ortopedia dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, diretta dal primario Alberto Rapisarda, ha operato con successo una donna di 100 anni che, ironia della sorte, proprio il 7 Agosto scorso ha festeggiato il suo centesimo compleanno ricoverata in ospedale. L’intervento è consistito nell’applicazione di una protesi per una frattura al femore. Tutto è andato per il meglio tanto che la nonnina ha già iniziato la fase di riabilitazione.

A coadiuvare il dottore Rapisarda nell’esecuzione del delicato intervento è stato l’anestesista Di Miceli che ha adottato una tecnica anestetica che ha ridotto al minimo il dolore e i patemi per la centenaria.