“Una volta di più il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini manifesta con i fatti attenzione per tutta l’Isola e specialmente per Agrigento. Quello finanziato per la Città dei Templi è, infatti, l’intervento a cui è destinato lo stanziamento economico maggiore per la Sicilia, a valere sul Fondo interventi tutela e promozione patrimonio culturale e storico, previsto dal decreto ministeriale 142/2023. Si tratta del Progetto per i lavori di ristrutturazione e restauro del Palazzo Municipale sito in Agrigento nella seicentesca “Piazza grande”, oggi, Piazza Pirandello o Piazza Municipio per cui sono stati finanziati ben 8.524.587,40 euro e che al termine dei lavori di restyling avrà un’immagine più attrattiva e nuova nel cuore di Agrigento. Come sempre a parlare sono i fatti e ringraziamo il Ministro per l’interesse mostrato anche in questa circostanza per la Sicilia e, nello specifico, per la Provincia di Agrigento”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario regionale Lega Salvini Premier.