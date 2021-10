Pubblicità

E’ stato trovato in possesso di 10 grammi di marjuana, già suddivise in singole dosi e pronte alla cessione, oltre a diverse banconote di piccolo taglio probabile provento dell’attività si spaccio. Durante la perquisizione domiciliare sono invece saltati fuori altri 70 grammi di marjuana ed un bilancino di precisione. Ha 25 anni il giovane di Palma di Montechiaro che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno anche proceduto al ritiro cautelare di due armi detenute nell’abitazione in cui viveva il venticinquenne.