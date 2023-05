Pubblicità

Il Comune di Licata nei giorni scorsi ha presentato una proposta progettuale al Dipartimento Regionale per i Beni Culturali, al fine di valorizzare e commemorare attraverso eventi e attività culturali l’ottantesimo anniversario dallo sbarco alleato avvenuto il 10 luglio 1943 a Licata.

A darne notizia l’ Assessore ai BB. CC. Violetta Callea, che ha promosso e coordinato le attività.

“Il progetto è stato intitolato “Licata e lo sbarco alleato tra storia, memoria ,musica e letteratura”, – dichiara Violetta Callea – e con esso intendiamo valorizzare il ruolo che la città di Licata ha avuto nella seconda guerra mondiale. Pertanto, in occasione del 10 luglio, ottantesimo anniversario dell’ operazione Husky, abbiamo predisposto un piano progettuale che prevede tutta un serie di attività culturali da svolgersi su tre giorni, dall’8 al 10 luglio 2023, innanzitutto con il recupero delle fonti documentarie presenti sul territorio con l’apporto di strategie innovative (sala immersiva, centro studi, museo virtuale, app logistica,ologrammi, supporti audiovisivi…..), con attività culturali,convegni, mostre fotografiche, testimonianze orali, percorsi di visita ai luoghi della memoria come i rifugi antiaerei, fortini militari e archeologia bellica, visite guidate ai musei dello sbarco, alla mostra permanente dei reduci e combattenti ecc….Previste anche attività di drammatizzazione dell ‘opera “Una Campana per Adano” di J.Hersey con il coinvolgimento delle diverse compagnie teatrali presenti in città, e l’ esecuzione musicale di brani d’epoca.

Sarà fondamentale – continua Violetta Callea – lavorare insieme a tutti i partner al programma di eventi celebrativi per promuovere memoria, conoscenza, crescita culturale e vantaggio economico per l’intero territorio, permettendo di intercettare al meglio i flussi turistici con relativo sviluppo per la nostra comunità.

Adesso attendiamo l’ok della Regione e subito dopo la macchina amministrativa potrà mettersi in moto per realizzare quanto previsto in progetto. Il valore del progetto è di 30 mila euro”.