14mila euro per le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario dello Sbarco Alleato. Intervento del parlamentare regionale del Movimento 5 stelle, Angelo Cambiano.

“In seguito all’emendamento a firma mia e dell’On. Di Paola è stato emanato dal Dipartimento dei Beni culturali e dell’identità Siciliana il decreto che assegna a Licata la somma di 14mila euro per la commemorazione dell’ottantesimo anniversario dell’operazione Husky. L’importanza di questa iniziativa è quella di recuperare una identità storica, che possa fornire un asset strategico per lo sviluppo territoriale. Un evento di grande rilievo a livello storico-culturale per la città, che merita di essere rivalutato ed evidenziato come merita, a maggior ragione nell’ottantesimo anniversario dall’accaduto. Adesso il Comune avrà tre giorni di tempo per sottoscrivere la relativa convenzione”.