In occasione delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario dello sbarco in Sicilia, il vivaio Iacopinelli ha donato al Comune di Licata piante e fiori per abbellire i corsi principali della città. La nota azienda vivaistica licatese, inoltre, si è occupata, a titolo gratuito, della pulizia e del ripristino del decoro delle aree verdi interessate dalle manifestazioni.

Il ringraziamento del sindaco Angelo Balsamo e dell’Assessore con delega al decoro urbano e verde pubblico, Salvatore Manuello:

“Ringraziamo a nome dell’Amministrazione Comunale il vivaio Iacopinelli per aver donato alla città queste bellissime piante – dichiarano il sindaco Balsamo e l’assessore Manuello – e per essersi occupato, a titolo gratuito, del loro allestimento nelle fioriere collocate lungo i corsi principali della città. Nello spirito della collaborazione comune tra cittadini, l’impresa vivaistica si è inoltre occupata dell’abbellimento e del ripristino del decoro delle aree verdi interessate dalle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato in Sicilia. Una città ben curata è anche una città che sa attirare gli ospiti per meglio farne apprezzare le bellezze e le ricchezze di cui dispone. Nel ringraziare il vivaio Iacopinelli per la donazione fatta alla città, – concludono Balsamo e Manuello – desideriamo anche lanciare un appello ai cittadini affinché possano custodire e proteggere queste piante che hanno portato bellezza e decoro al centro storico”.