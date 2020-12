Anche nelle ultime 24 ore, il bilancio sui casi di Covid 19 a Licata è in attivo per quanto concerne le guarigioni. A fronte di sette licatesi che hanno superato il virus e sono pertanto guariti, si registrano cinque nuovi casi di contagio come reso noto dall’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento e dal comando di Polizia Municipale. In totale i licatesi attualmente in trattamento sanitario domiciliare sono quindi 56.