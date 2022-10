Federica Bottaro ha scritto al nostro portale per documentare un nuovo abbandono di cani. Per fortuna quasi tutti hanno trovato una collocazione.

“Avrei il piacere se tutta la comunità licatese sapesse quello che è accaduto la scorsa notte. Nei pressi dell’ospedale ho trovato un cagnolino al centro della corsia, mi sono fermata e ne ho trovati altri 7 abbandonati dentro dei secchi della pittura. Li ho presi e ho chiamato le autorità ma nessuno si è fatto carico. Grazie al bar/tabaccaio del Corso Roma (quello tra la chiesa del Carmine e quella di San Domenico “di cui non ricordo il nome” ma ci terrei che fosse menzionato) ho avuto del latte, grazie al quale ho potuto sfamare i cuccioli. La mattima mattina seguente sono andata dal sindaco che, prima infastidito e poi messo alle strette, mi ha dato un numero di telefono al quale ho chiamato ma senza risultato. Ho invaso i social per trovare qualcuno che se ne prendesse cura, e subito il Signor Francesco Peritore che fa parte delle onoranze funebri ne ha preso uno, seguito dal suo collega Carmelo Malfitano. Con amore e gentilezza sono stati seguiti dalla signora Mariella, da una giovane di nome Giada, dalla signora Angela Bugiada, perfino da una ragazza di Gela, e infine dal rifugio dei pelosi di Licata, che ha preso con se il più piccolo per paura che non potesse sopravvivere. Rimango solo due maschietti”.