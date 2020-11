7 guariti e 3 nuovi contagi. Sono questi i numeri delle ultime 48 ore per quanto concerne la diffusione di Covid 19 sul territorio comunale. A comunicare i dati – dopo il recepimento dei report dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento – è la Polizia Municipale. 66 le persone attualmente in trattamento sanitario domiciliare, nessun ricoverato in ospedali.