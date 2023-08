Pubblicità

In Comune una conferenza per ringraziare gli sponsor che hanno permesso la realizzazione degli eventi dei recenti festeggiamenti patronali di Sant’Angelo d’Agosto. “Oggi a Palazzo di Città abbiamo voluto, come amministrazione, ringraziare gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione della festa di Sant’Angelo di mezz’agosto – fa sapere la Giunta – Grazie a nome della città di Licata”.

Questo l’elenco di chi ha contribuito.

– EgoGreen

– Centro Commerciale San Giorgio Gruppo Rocchetta

– Atl di Abbate Carmelo e Andrea

– Mundial Consorzio Cantalupo

– MarCementi

– Farmacie Gagliano

– Gral Azienda Agricola

– Onorevole Annalisa Tardino

– Gresi Angel Bar

– Aronica e Caico