Scippo ai danni di una signora in zona Oltreponte. L’anziana è stata costretta a ricorrere alle cure dei medici in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso a causa di alcune contusioni causate dalla rovinosa caduta. Sul posto si è recato un equipaggio del 118 che ha trasferito la donna al nosocomio. Il malvivente si è quindi allontanato. Sul fatto indagano i Carabinieri della Compagnia di Licata. In zona Oltreponte non è la prima volta (nell’ultimo periodo) che si verificano episodi simili.