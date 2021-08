Pubblicità

Un incidente grave si è registrato in Rettifilo Garibaldi. Secondo una prima ricostruzione, un sessantenne è stato portato in ospedale in condizioni gravissime ed è attualmente sottoposto alle cure del personale medico in servizio al pronto soccorso del San Giacomo d’Altopasso. Sul posto si sono portati la polizia e i vigili urbani. A scontrarsi sarebbero state una utilitaria e una Vespa.

Notizia in aggiornamento