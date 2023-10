Pubblicità

Sembra esserci ancora, di nuovo, la droga dietro il decesso di un licatese. Dopo il brutto episodio di corso Serrovira, i Carabinieri della Compagnia di Licata stanno infatti indagando per il decesso di un 50enne in via Salso. Anche in questo caso sembra essere una overdose la causa della morte. L’uomo è stato soccorso da alcuni passanti ma dopo il trasporto in ospedale ha perso la vita.