Pubblicità

Ammonta ad appena 4.445,28 euro la liquidazione a favore dei consiglieri comunali per la corresponsione dei gettoni di presenza per aver preso parte alle sedute di Consiglio comunale e alle Commissioni speciali per il periodo compreso tra il primo gennaio e il 30 Giugno 2021. Nello specifico: 2.989,98 euro per le sedute del civico consesso e 1.455,30 euro per le commissioni.