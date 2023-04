Pubblicità

E’ finita con punteggio di 4-6 la sfida tra KAMIKOS – ATLETICO LICATA 4 – 6 disputata a Sant’Angelo Muxaro. Per la formazione licatese a bersaglio sono andati: GIBALDO LEONARDO e TRIGLIA ONOFRIO, doppietta a testa, SANTAMARIA ALESSANDRO e JARRA ESSA. Per l’Atletico Licata è la 2^ vittoria in trasferta. In mancanza di tecnici, in panchina e’ andato il presidente GAETANO PROFUMO.