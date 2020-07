La Polizia di Stato, a conclusione di minuziose indagini di polizia giudiziaria, ha denunciato a piede libero all’A.G. di Agrigento per il reato di detenzione abusiva di armi da sparo, già destinatario della misura di prevenzione dell’Avviso Orale del Signor Questore di Agrigento. Le indagini scaturivano da un’attività info investigativa rivolta alla prevenzione ed alla repressione dei reati in materia di armi, munizioni ed esplosivi svolta dal Commissariato di Licata. Dopo un’attenta attività di osservazione si procedeva alla perquisizione di un immobile ai sensi ex art. 41 T.U.L.P.S. che permetteva di rinvenire nr. 33 pistole da bersaglio da sala, riproduzioni in metallo di armi vere e nr. 4 carabine ad aria compressa verosimilmente a modesta capacità offensiva di libera vendita.

Le armi venivano inviate presso il Gabinetto Regionale Polizia Scientifica di Palermo per gli accertamenti di rito che permettevano di riscontrare alterazioni tali da renderle altamente pericolose e potenzialmente lesive.