La Confraternita di San Girolamo dona beni di prima necessità alle famiglie bisognose

Sono stati consegnati dalla Confraternita di San Girolamo della Misericordia, di cui è Governatore il dottor Angelo Gambino, beni di prima necessità al Comando dei Vigili Urbani di Licata che li destineranno alle famiglie bisognose della città. I pacchi sono stati inviati alla Polizia Locale attraverso un noto discount.

“Abbiamo accolto l’appello lanciato dal Comandante dei Vigili Urbani dottoressa Giovanna Incorvaia – ha dichiarato il Governatore Gambino – e abbiamo provveduto all’acquisto di quanto può essere utile alle famiglie che in questo difficilissimo momento rischiano di morire di fame. Per noi è un momento molto triste. Per la prima volta, forse nella storia della nostra Confraternita, nata nel 1578, non potremo onorare i riti della Settimana Santa per l’emergenza Covid 19 e per il conseguente decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo ci induce a confermare il nostro impegno sul territorio, con una presenza forte, che vuole essere solidale in questo momento di resilienza. Il nostro impegno e la nostra disponibilità non si fermano qui, abbiamo già dato la disponibilità per l’acquisto di mascherine”.

La Confraternita di San Girolamo della Misericordia, visto che non sarà possibile sia il giovedì che il venerdì santo poter rinnovare il sacrificio della Croce, inserirà sulla pagina Facebook della Confraternita i video della processione degli anni passati. “Come indicato dal Santo Padre – ha concluso il Governatore Gambino – con la preghiera proseguiremo il nostro impegno cristiano garantendo il massimo della solidarietà e dell’impegno verso le persone più svantaggiate della nostra comunità”.