“La stella di Andra e Tati”, Marconi e Quasimodo al primo film d’animazione sulla Shoah

Primo film d’animazione realizzato in Italia ed in Europa, sulla SHOAH da Larcadarte in co-produzione con Rai Ragazzi e MIUR.

Si è tenuta ieri, 30 gennaio 2020, presso il Fly Cinema a partire dalle ore 9,30, la lezione didattica d’animazione tenuta dalla regista, Rosalba Vitellaro e della scrittrice e sceneggiatrice, Alessandra Viola, menti creative dell’omonimo cartone animato sulla Shoah.

A partecipare attivamente, sono stati gli studenti delle prime e seconde classi del nostro istituto di scuola media Marconi e plesso Quasimodo, i quali, già lunedì 27 gennaio 2020, in occasione della Giornata della Memoria, hanno svolto in classe una intensa e significativa attività didattica documentata e sperimentata, guidati dai rispettivi docenti e secondo quanto indicato dall’elenco delle iniziative proposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I Docenti Referenti sono Lavinia Filì e Annamaria Milano.

Un’esperienza didattica emozionante, fatta di sguardi pieni di tenerezza e di lacrime cariche di speranza.

“La stella di Andra e Tati” è il cartone animato di valenza mondiale, per le infinite chiavi di lettura che offre ai nostri studenti e alle future generazioni.

La presenza, in sala cinema, della regista Rosalba Vitellaro e dell’autrice del soggetto e sceneggiatrice Alessandra Viola è vitale, assolutamente indispensabile per guidare la trasposizione di ogni sequenza e scena. La scelta stilistica del genere e la cifra del linguaggio del cartone animato hanno permesso di esprimere con estrema delicatezza e sotteso dolore, la deportazione vissuta dalle sorelle Andra e Tati Bucci e del loro cuginetto Sergio (morto nel campo di concentramento).

Questo cartone animato è Bellezza perché riconsegna alla Memoria di un popolo, quello Ebreo, la dignità ingiustamente ed immotivatamente strappata, rubata.

Il lavoro di interazione didattica tra le due menti creatrici, Rosalba e Alessandra ha entusiasmato, incuriosito e appassionato gli studenti, che hanno intavolato un interessante e vivace scambio di idee ed opinioni, sopratutto grazie alle attività svolte il 27 gennaio 2020 con i docenti, nelle classi.

Dal messaggio al Parlamento Europeo della senatrice a vita, Liliana Segre: “Un semplice messaggio di nonna vorrei lasciare ai miei futuri nipoti ideali: spero siano in grado di fare la scelta e di essere con la loro responsabilità e la loro coscienza sempre come la farfalla gialla che vola sopra i fili spinati”.

Il Fly Cinema ha concesso la sala gratuita.