Incidente in via Borromini, Fiat Panda si ribalta

Via Borromini, una delle arterie più trafficate della zona nei pressi dell’ospedale, è stata il teatro di un incidente stradale grave avvenuto pochi minuti fa. Per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda di colore rosso si è ribaltata all’altezza dell’incrocio con via Archimede.

Sul posto si è recata una squadra di Vigili del Fuoco del locale distaccamento di corso Argentina. Il tratto di via Borromini interessato dal sinistro è stato chiuso al transito per permettere i soccorsi.