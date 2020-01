Anche l’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, rispondendo ad una precisa indicazione della direzione sanitaria aziendale dell’Asp, adotta una serie di precauzioni per prevenire il Coronavirus. Precauzioni relative alla predisposizione di alcuni dispositivi di protezione per il personale medico ed infermieristico in servizio presso la struttura sanitaria di contrada Cannavecchia.