Definite le procedure per l’utilizzo dei 30 milioni di euro per la mitigazione del rischio idro-geologico dopo gli eventi calamitosi degli anni passati. Ne abbiamo parlato con l’ex sindaco Angelo Cambiano.

E’ con grande soddisfazione che apprendo della definizione della procedure che rendono disponibili al commissario straordinario per l’emergenza idrogeologica, 30ml di euro per la realizzazione di fondamentali interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Licata. Interventi voluti, sollecitati e destinati al comune di licata nel 2017 con apposita delibera di giunta regionale, e rimasti parcheggiati per lungo, troppo tempo in attesa di essere utilizzati in un territorio ove i danni e disagi causati da fenomeni estremi ha messo in ginocchio e a rischio l’intera collettività. Mi onoro di avere contribuito oltre che fin dall’inizio all’ottenimento delle risorse, anche allo sblocco di passaggi amministrativi, che adesso finalmente completano l’iter con la possibilità di giungere in tempi brevi all’inizio dei lavori.