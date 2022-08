Pubblicità

La III B classico del Liceo Vincenzo Linares (anno del diploma 1992) ha festeggiato ieri sera i 30 anni dal diploma.

Alescio Annarita, Avarello Fabio, Loredana Bello, Simona Bonsignore, Laura Calandra, Daniele Cammilleri, Cristina Curella, Marzia Cuttaia, Angelo Mazzerbo, Florinda Piazza, Camillo Russo, Belinda Sciria, Fabio Sessa si sono ritrovati ieri sera in un noto locale licatese.

La serata è stata conclusa da un bel messaggio letto da Fabio Avarello. “Dobbiamo ritenerci fortunati perché non era scontato esserci e il mio auspicio è di non perderci mai di vista perché in qualsiasi occasione del nostro percorso umano e in ogni dove noi sappiamo che ci saremo sempre l’uno per l’altro. Vi voglio molto bene”.