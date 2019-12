Sea Watch 3 torna nel Mediterraneo. L’imbarcazione battente bandiera olandese – rimasta per 6 mesi ancorata a Licata – ha lasciato il porto della nostra città per riprendere le azioni di soccorso e salvataggio in mare.

“Dopo sei mesi di blocco al porto siciliano di Licata, siamo ora in viaggio verso la zona di ricerca e salvataggio nel mediterraneo centrale”.