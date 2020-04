Teatro, nuovo intervento dell’onorevole Pullara.

Leggo la inutile replica del Sindaco Galanti sul finanziamento teatro, penso che abbia perso un altra occasione per tacere, primo perché la mia era una comunicazione di attenzione e propositiva, secondo perché dimostra di non conoscere la vicenda, purtroppo come tante, cosa che avevo evitato di dire per buon gusto, facendo affermazioni non veritiere e tacendo sulla mancata strutturazione del teatro come ente per accedere ai finanziamenti regionali del FURS. Ma che dire meglio il silenzio. Ciò che dovevo dire ho detto e comunicato. La città valuti ed intervenga se vuole. In questo periodo i cittadini hanno ben altri problemi, cosa che lui ed io per fortuna non abbiamo, quindi Galanti & C. con gli uffici pensino a dare corso agli atti ed ai lavori con definizione entro il 31/12/2021, per ridare un teatro dignitoso alla città di Licata.

Carmelo Pullara