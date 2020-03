Videoconferenza con l’assessore Razza, Galanti: “E’ necessario riorganizzare ospedali”

Nel pomeriggio di oggi il sindaco di Licata, Pino Galanti, insieme al vice Antonio Montana, è stato collegato in videoconferenza con l’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, per fare il punto sulla riorganizzazione degli ospedali della Provincia di Agrigento.

Collegati on line anche l’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, presidente della VI Commissione all’Ars, i direttori generale e sanitario dell’Asp di Agrigento, ed i sindaci di Agrigento, Ribera, Sciacca e Canicattì.

E’ stato fatto il punto sui posti letto Covid 19 da istituire in provincia di Agrigento, che saranno complessivamente 203.

Il sindaco Galanti, ringraziando le massime autorità regionali per il confronto, ha auspicato un maggiore coordinamento tra tutti gli enti che stanno affrontando l’emergenza Coronavirus.

“Ognuno di noi – ha detto il primo cittadino – sta dando il massimo per fronteggiare il “mostro” che ci sta mettendo a dura prova. La riorganizzazione dei nostri ospedali è necessaria, tenendo ben separate le Aree Covid da quelle ordinarie. E’ fondamentale, inoltre, fornire tutti i nostri operatori sanitari, ed i medici del territorio, di mascherine e presidi per proteggersi dal contagio. Al tempo stesso serve organizzare in tempi brevi i protocolli per i buoni spesa”.