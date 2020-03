Un imprenditore licatese in Germania promuove raccolta fondi: ben 100mila euro donati alla Protezione civile

Salvatore Bona, imprenditore di Licata ma ormai da anni coniugato e residente a Francoforte in Germania, già fondatore e titolare della ESB AutokliniK ed oggi della rinomata “VintageConsult”, azienda nata per la consulenza ed il restauro di pregiate auto storiche e d’epoca a Francoforte, si è reso protagonista di una campagna di attenzione e sensibilizzazione promossa tra i suoi clienti, conoscenti ed amici che ha, infine, determinato una ingente quota di donazioni indirizzate alla Protezione civile nazionale.

Il nostro concittadino infatti contando sulla pronta risposta dei tanti suoi contatti alcuni dei quali conoscono, per essere stati da lui ospitati la nostra terra, ha testimoniato la certa e commossa conferma degli amici tedeschi ed italiani lì residenti che hanno, prontamente, aderito al suo invito replicandone l’esempio e donando per l’appunto sul conto corrente per questo disposto dalla Protezione civile, quanto nelle loro disponibilità per, si stima, un complessivo di oltre 100mila euro.

Tanto a dimostrare quanto ed a dispetto di notizie che, diversamente, propongono e segnano di una umanità divisa ed attenta necessariamente ed unicamente ai propri bisogni, la solidarietà e la sensibilità di ognuno possa riconfermare valori di partecipazione ed amicizia che travalicano ogni frontiera così come qualsiasi luogo comune.