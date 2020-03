Solidarietà in tempi di Coronavirus: il Panifico Noemi dona pane, farina e pasta

Continua la solidarietà a Licata.

Da circa una settimana, Francesco Cannizzaro, titolare del Panificio Noemi di via Pastrengo ha deciso di donare pane, farina, pasta e alimenti in genere a chi in questo periodo di pandemia non potendo lavorare ha bisogno di un sostegno. In accordo con le forze dell’ordine e con i volontari che si trovano in prima linea giorno per giorno, Cannizzaro ha donato i beni di prima necessità a Polizia Municipale e Volontari della Protezione Civile in modo tale da distribuire gli alimenti a chi risulta essere veramente bisognoso.

“Come tutti i commercianti – queste le parole di Cannizzaro – stiamo attraversando un periodo di calo economico senza precedenti ma ciò non ci impedisce di essere generosi nei confronti di chi ha più bisogno. È proprio in queste occasioni – continua Cannizzaro – che si vede l’unità delle persone. Invito i miei colleghi e chi ne ha possibilità di continuare a donare a chi sta peggio di noi. Io e il mio staff continueremo a sostenere queste persone e cercheremo insieme a loro di superare questo brutto periodo nel migliore dei modi”.