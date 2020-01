Coronavirus, il vademecum del Ministero della Salute

In Italia non c’è alcun allarme circa il rischio di diffusione del Coronavirus. La situazione è sotto controllo, ma la Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, ha comunque pubblicato sul proprio sito un vademecum, in cui raccomanda cosa fare.

Il sindaco di Licata, Pino Galanti, ha diffuso stamani la parte delle “regole” del ministero relativa a “Cosa posso fare per proteggermi”, invitando i cittadini a seguire queste facili indicazioni.

“Le raccomandazioni per ridurre l’esposizione – scrive il Ministero della Salute – e la trasmissione di una serie di malattie respiratorie comprendono: – mantenimento dell’igiene delle mani (lavare spesso 1e mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche per almeno 20 secondi); – evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con mani non lavate; – evitare il contatto ravvicinato, quando possibile, con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti – igiene delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare e i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo I’uso e lavare le mani); – pratiche alimentari sicure (evitare carne cruda o poco cotta, frutta o verdura non lavate e le bevande non imbottigliate)”.