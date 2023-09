Pubblicità

Un compleanno lungo…tre metri! Da Pizzificio Lievito Mare, il locale che ha aperto questa estate in piazza Duomo e che propone pizze alla pala alla romana e in teglia, con impasti preparati con acqua di mare potabilizzata ha lanciato una offerta compleanno molto scenografica e suggestiva. La pizza arriva al tavolo in lunghi taglieri da due o tre metri con gusti vari e assortiti e…tante stelle luccicanti!

Il locale è aperto ogni sera (ad esclusione del martedì) e per tutto il mese di settembre offre il servizio in offerta lancio. Per info 09221831930